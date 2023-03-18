Минобрнауки: 67% выпускников смогут поступить на бюджет в 2023 году
Более 65% российских выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах страны в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Как отметили в ведомстве, в 2022 году бюджетные места могли занять почти 64% абитуриентов.
«В 2023 году уже 67% ребят смогут рассчитывать на бесплатное обучение в вузе», — подчеркнули в Минобрнауки.
В министерстве добавили, что на 2023-2024 учебный год в вузах страны распределили более 590 тысяч бюджетных мест — на 2 тысячи больше, чем в 2022-2023 году. Свыше 73% от их общего числа получили региональные учебные заведения.
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