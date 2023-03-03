В Рособрнадзоре выступили за повышение проходных баллов в вузы

Руководитель ведомства выразил мнение, что не существует знаменитого учебного заведения, которое зачисляет недавних школьников с низкими баллами по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и выпускает компетентных и конкурентоспособных специалистов,



Политик также сообщил, что специалисты Рособрнадзора будут выступать за запрет снижения среднего балла школьного госэкзамена.

Ранее Музаев сообщил, что отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с переходом на новую систему образования в России не обсуждается.

