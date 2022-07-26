Минобороны: В ДНР уничтожено больше 40 наемников

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 40 наемников в Донецкой народной республике, цитирует РИА Новости.

В ведомстве отметили, что наемники, которые дислоцировались в Константиновке, были преимущественно из Польши. Их уничтожила авиация России высокоточными ракетами.

Ранее стало известно о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе. Они входили в состав «сил специальных операций» украинской территориальной обороны. Их подразделение находились рядом с Северском.

