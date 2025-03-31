Минобороны с начала года подало к РЖД десять исков на 105 млн рублей

Министерство обороны подало в арбитражный суд Москвы десять исков к компании «Российские железные дороги» на общую сумму свыше 105 млн рублей. Соответствующие данные размещены в картотеке арбитражных дел.

Минобороны подало иск к НПО «Импульс» на 1,6 млрд рублей

Заявления поступали в инстанцию с 4 февраля по 28 марта. Часть исков принята к рассмотрению.

В большинстве заявлений Минобороны требует взыскания пеней за нарушение обязательств по госконтракту.

Ранее стало известно, что военное ведомство подало иск к «РЖД» на 5,5 млн рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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