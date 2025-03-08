Минобороны подало иск к НПО «Импульс» на 1,6 млрд рублей

Арбитражный суд в Москве зарегистрировал иск Минобороны о взыскании с АО «Научно-производственное объединение "Импульс"» свыше 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Заявление военного ведомства поступило 6 марта. Иск пока не принят к рассмотрению. Основания требований не уточняются.

Известно, что НПО «Импульс» разрабатывает автоматизированные системы управления.

Ранее Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз».