Депутат Соболев объяснил удаление проекта о предельном возрасте для контрактников

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что удаление законопроекта о повышении возрасте для увольнения мобилизованных и контрактников с портала проектов нормативных правовых актов «ни о чем не говорит».

Проект о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов
«Я сейчас доеду до Думы и разберусь. Наверное, какие-то недовольные были – выборы же на носу. Может быть, и подстраховались. Не знаю я. Нужно же разобраться, кто удалил, зачем, почему. Как я вам сейчас скажу? Сегодня много дел, я сейчас буду разбираться, что удалили. Это еще ни о чем не говорит», - сказал Соболев.

Согласно документу, предельный возраст в период мобилизации для высших офицеров будет составлять 70 лет, для других контрактников - 65 лет. Таким образом, считают в Минобороны, принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимую укомплектованность армии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияДепутатЗаконопроект

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