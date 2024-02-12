Депутат Соболев объяснил удаление проекта о предельном возрасте для контрактников
12 февраля 202410:29
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что удаление законопроекта о повышении возрасте для увольнения мобилизованных и контрактников с портала проектов нормативных правовых актов «ни о чем не говорит».
«Я сейчас доеду до Думы и разберусь. Наверное, какие-то недовольные были – выборы же на носу. Может быть, и подстраховались. Не знаю я. Нужно же разобраться, кто удалил, зачем, почему. Как я вам сейчас скажу? Сегодня много дел, я сейчас буду разбираться, что удалили. Это еще ни о чем не говорит», - сказал Соболев.
Согласно документу, предельный возраст в период мобилизации для высших офицеров будет составлять 70 лет, для других контрактников - 65 лет. Таким образом, считают в Минобороны, принятие этой инициативы позволит обеспечить необходимую укомплектованность армии.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru