Минобороны РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов свыше 29 млн рублей

Суть судебных исков не раскрывается, однако часть из них может быть связана с неудовлетворительной организацией работ по модернизации оружия для нужд армии России, уточнил собеседник РЕН ТВ, знакомый с документами дела.

Ранее стало известно, что Следственный комитет подозревает троих граждан в хищении у Минобороны имущественного комплекса в Балашихе, состоящего из 15 объектов недвижимости, передает RT.







