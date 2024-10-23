Минобороны РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов свыше 29 млн рублей

Минобороны РФ подало три иска на сумму более 29 млн рублей к Научно-исследовательскому машиностроительному институту (НИМИ) имени В.В. Бахирева, который занимается созданием боеприпасов и артиллерии, следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

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Суть судебных исков не раскрывается, однако часть из них может быть связана с неудовлетворительной организацией работ по модернизации оружия для нужд армии России, уточнил собеседник РЕН ТВ, знакомый с документами дела.

Ранее стало известно, что Следственный комитет подозревает троих граждан в хищении у Минобороны имущественного комплекса в Балашихе, состоящего из 15 объектов недвижимости, передает RT.



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ФОТО: ТАСС
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