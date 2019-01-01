Минобороны рассекретило архивы о защите Брестской крепости

Минобороны РФ накануне Дня памяти и скорби создало на своем сайте спецраздел с рассекреченными документами о защите Брестской крепости.

Героическая оборона Брестской крепости является одной из самых ярких страниц в истории Великой Отечественной войны - заявили в ведомстве.

«22 июня 1941 года в результате внезапного нападения гитлеровские войска планировали за несколько часов полностью овладеть цитаделью, однако встретили яростный отпор её защитников, до конца сдерживавших натиск врага», — цитирует сообщение Минобороны RT.

Основой для создания нового раздела стали документы из фондов Центрального архива Министерства обороны. Опубликованы наградные документы, воспоминания участников обороны крепости, созданные ими в послевоенные годы.

Ранее статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков в эфире НСН рассказал, чем занимается «научная рота», созданная при Центральном архиве Минобороны.







