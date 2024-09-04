Минобороны проиграло иск против завода «Телта», связанного с делом Шамарина
Минобороны проиграло в первой инстанции по делу о взыскании 12,7 млн рублей с пермского телефонного завода «Телт», чье руководство связано с делом начальника Главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы электронной картотеки арбитражного суда.
В июне оборонное ведомство подало к предприятию два иска на общую сумму свыше 50 млн рублей, однако детали требований не были раскрыты. Арбитражный суд Москвы назначил заседание по первому делу на 4 сентября, а по второму — на середину сентября. Согласно данным картотеки суда, в удовлетворении иска на сумму 12 680 549,52 рублей было полностью отказано.
В ноябре и декабре 2023 года Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы шесть исков против завода «Телта» на сумму около 28 млн рублей за неустойку по госконтрактам. Суд удовлетворил четыре иска полностью, один частично и один отклонил.
Топ-менеджеры завода «Телта» — Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина, а также специалист Минобороны Алексей Пальмов — обвиняются в мошенничестве. Следствие утверждает, что завод под видом собственного производства продавал китайские телефонные аппараты, что принесло им незаконную прибыль в 33 млн рублей. Морозов, Высоков и Гришина находятся под стражей, Пальмов — под подпиской о невыезде. Дело было передано из Таганского в Мещанский районный суд Москвы, так как предполагаемое мошенничество связано с действиями в здании Департамента госзакупок Минобороны на Мясницкой улице. Начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин, арестованный в мае по делу о взяточничестве, обвиняется в покровительстве заводу при получении госконтрактов, передает «Радиоточка НСН».
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