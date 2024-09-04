Минобороны проиграло иск против завода «Телта», связанного с делом Шамарина

Минобороны проиграло в первой инстанции по делу о взыскании 12,7 млн рублей с пермского телефонного завода «Телт», чье руководство связано с делом начальника Главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы электронной картотеки арбитражного суда.

В июне оборонное ведомство подало к предприятию два иска на общую сумму свыше 50 млн рублей, однако детали требований не были раскрыты. Арбитражный суд Москвы назначил заседание по первому делу на 4 сентября, а по второму — на середину сентября. Согласно данным картотеки суда, в удовлетворении иска на сумму 12 680 549,52 рублей было полностью отказано.