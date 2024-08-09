Адвокат: Обвиняемый в коррупции генерал Шамарин частично признал вину

Обвиняемый в получении взятки экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин частично признал вину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Игорь Дюкин.

Обвиняемому в получении взятки генералу Шамарину продлили арест

По его словам, Шамарин, которому вменяется взятки на сумму 36 млн рублей, признал вину в получении 19 млн рублей.

При этом Дюкин указал, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.

«Мы это оспариваем: взятки мы не брали. Позиция защиты в том, что Шамарин не имел возможности и влияния на увеличение размера госзакупок», — заключил адвокат.

Ранее Мосгорсуд освободил бывшего начальника подразделения Главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина за показания по делу Шамарина, сообщает RT.

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ФОТО: Минобороны Росси / t.me/mod_russia
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