Адвокат: Обвиняемый в коррупции генерал Шамарин частично признал вину
Обвиняемый в получении взятки экс-начальник главного управления связи Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин частично признал вину. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Игорь Дюкин.
По его словам, Шамарин, которому вменяется взятки на сумму 36 млн рублей, признал вину в получении 19 млн рублей.
При этом Дюкин указал, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.
«Мы это оспариваем: взятки мы не брали. Позиция защиты в том, что Шамарин не имел возможности и влияния на увеличение размера госзакупок», — заключил адвокат.
Ранее Мосгорсуд освободил бывшего начальника подразделения Главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина за показания по делу Шамарина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru