Адвокат: Обвиняемый в коррупции генерал Шамарин частично признал вину

По его словам, Шамарин, которому вменяется взятки на сумму 36 млн рублей, признал вину в получении 19 млн рублей.



При этом Дюкин указал, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.

«Мы это оспариваем: взятки мы не брали. Позиция защиты в том, что Шамарин не имел возможности и влияния на увеличение размера госзакупок», — заключил адвокат.

Ранее Мосгорсуд освободил бывшего начальника подразделения Главного управления связи Вооруженных сил генерал-майора Александра Оглоблина за показания по делу Шамарина, сообщает RT.

