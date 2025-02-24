Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева шесть исков

Уточняется, что все иски поступили в суд 21 февраля, на данный момент в картотеке не указаны предмет либо основания исковых требований.

При этом стороны уже судились ранее. К примеру, в октябре 2024 года в силу вступило решение о взыскании с НИМИ им. Бахирева свыше шести миллионов рублей в качестве неустойки по госконтракту 2017 года на выполнение опытно-конструкторской работы «Модернизация 115 мм танковых выстрелов».

Ранее в Арбитражный суд Москвы также поступило исковое заявление от Министерства обороны РФ на сумму 5,5 миллиона рублей к ОАО «Российские железные дороги», передает «Радиоточка НСН».

