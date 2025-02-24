Минобороны предъявило разработчику снарядов НИМИ им. Бахирева шесть исков
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал шесть исков Минобороны РФ к АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева», который является разработчиком снарядов для разных видов вооружения. Соответствующая информация представлена в картотеке арбитражных дел.
Уточняется, что все иски поступили в суд 21 февраля, на данный момент в картотеке не указаны предмет либо основания исковых требований.
При этом стороны уже судились ранее. К примеру, в октябре 2024 года в силу вступило решение о взыскании с НИМИ им. Бахирева свыше шести миллионов рублей в качестве неустойки по госконтракту 2017 года на выполнение опытно-конструкторской работы «Модернизация 115 мм танковых выстрелов».
Ранее в Арбитражный суд Москвы также поступило исковое заявление от Министерства обороны РФ на сумму 5,5 миллиона рублей к ОАО «Российские железные дороги», передает «Радиоточка НСН».
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