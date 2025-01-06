Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны на 100 млн рублей
Завод им. В.А. Дегтярева подал иск на сумму свыше 100 млн рублей к Министерству обороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы столичного Арбитражного суда.
По данным агентства, соответствующее заявление поступило в суд в ноябре.
«Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 10 февраля... на 17 часов 15 минут», — указано в документах.
Требования завода к ответчику составляют 100 млн 569 тысяч 849 рублей 71 копейку. С чем связан иск, не сообщается.
Ранее Минобороны подало три заявления к Научно-исследовательскому машиностроительному институту им. В.В. Бахирева, который разрабатывает снаряды и артиллерию для нужд армии России, напоминает RT. Сумма требований составляет более 29 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ назвали альянс Трампа, Си Цзиньпина и Путина «черным лебедем» 2025 года
- В Новой Москве три человека пострадали при взрыве газа
- Маск: Без победы Трампа на выборах цивилизация была бы потеряна
- ВС России взяли под контроль Даченское в ДНР
- Правительство выделит допсубсидию для железнодорожного машиностроения
- Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны на 100 млн рублей
- Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с Западом
- На Кубани после разлива мазута спасли более 5,6 тысячи птиц
- СМИ: В Москве избили гребца Кирилла Ляпунова
- Шаман Анджели назвал президентство Трампа поворотным моментом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru