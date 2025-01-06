Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны на 100 млн рублей

Завод им. В.А. Дегтярева подал иск на сумму свыше 100 млн рублей к Министерству обороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы столичного Арбитражного суда.

По данным агентства, соответствующее заявление поступило в суд в ноябре.

«Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 10 февраля... на 17 часов 15 минут», — указано в документах.

Требования завода к ответчику составляют 100 млн 569 тысяч 849 рублей 71 копейку. С чем связан иск, не сообщается.

Ранее Минобороны подало три заявления к Научно-исследовательскому машиностроительному институту им. В.В. Бахирева, который разрабатывает снаряды и артиллерию для нужд армии России, напоминает RT. Сумма требований составляет более 29 млн рублей.

