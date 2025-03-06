Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем ПВО «Алмаз»
6 марта 202511:50
Министерство обороны предъявило иск разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Сумма исковых требований военного ведомства составляет 111 млн рублей. Основания заявления не приводятся.
Ранее Минобороны подало иск на сумму свыше 57,5 млн рублей к ОАО «Владимирский завод "Электроприбор"» в связи с неисполнением условий соглашения, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бурляев назвал эпатажными и хамскими заявления Андреасяна в адрес Тарковского
- Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем ПВО «Алмаз»
- «Атомный Оле-Лукойе»: Захарова назвала заявления Макрона оторванными от жизни
- Корееведа Ланькова заподозрили в работе с нежелательной организацией
- Минсельхоз заявил, что российский рынок обеспечен цветами перед 8 марта
- Средний срок выданных автокредитов сократился на 2,4%
- Умер джазовый композитор Рой Айерс
- «Абсолютный лидер»: Названы самые успешные кинопрокатные компании России
- «АвтоВАЗ» запустил марку коммерческих автомобилей SKM
- Не меньше 10 иностранных артистов приедут в Россию в 2025 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru