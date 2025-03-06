Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем ПВО «Алмаз»

Единый центр биометрических испытаний запустили в Москве Оборот высокотехнологичных производств столицы вырос вдвое Почти 120 тысяч пациентов принял за два года флагманский центр НИИ имени Склифосовского Согласован капремонт жилого дома 1939 года постройки в центре Москвы Число кружков в обновленных школах Москвы выросло на 40%