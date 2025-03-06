Минобороны предъявило иск на 111 млн рублей разработчику систем ПВО «Алмаз»

Министерство обороны предъявило иск разработчику систем противовоздушной обороны НПО «Алмаз». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Минобороны предъявило авиахолдингу «Сухой» иск на 343 миллиона рублей

Сумма исковых требований военного ведомства составляет 111 млн рублей. Основания заявления не приводятся.

Ранее Минобороны подало иск на сумму свыше 57,5 млн рублей к ОАО «Владимирский завод "Электроприбор"» в связи с неисполнением условий соглашения, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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