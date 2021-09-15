Минобороны предъявило авиахолдингу «Сухой» иск на 343 миллиона рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», сообщает РИА Новости.
Согласно картотеке арбитражных дел, оборонное ведомство требует взыскать с компании около 343 миллионов рублей, при этом основания исковых требований не раскрываются.
Ранее в международный розыск объявили экс-президента компании АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александра Рубцова, который был заочно арестован по обвинению в крупных злоупотреблениях полномочиями.
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