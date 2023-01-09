Минобороны предложило повысить зарплату силовикам

Министерство обороны РФ предложило повысить зарплату силовикам на 10,5%. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что соисполнителями инициативы значатся МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия.

В проекте указано, что «повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» предусматривается с октября 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении окладов российских госслужащих и дипломатов в 1,04 раза, сообщает RT.

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