Минобороны предложило повысить зарплату силовикам

В документе говорится, что соисполнителями инициативы значатся МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, ГФС, СВР, ГУСП, Следственный комитет, Генпрокуратура и Росгвардия.

В проекте указано, что «повышение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» предусматривается с октября 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы об увеличении окладов российских госслужащих и дипломатов в 1,04 раза, сообщает RT.