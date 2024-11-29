Минобороны подало иски к производителям спутников и систем РЭБ

Минобороны России подало два крупных иска против оборонных предприятий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.

Иск на 4,6 млрд рублей направлен против АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» из Красноярска, известного разработкой спутников «Глонасс», «Скиф-Д» и «Экспресс». Ведомство требует выплаты неустойки по контракту 2014 года.