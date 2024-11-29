Минобороны подало иски к производителям спутников и систем РЭБ
Минобороны России подало два крупных иска против оборонных предприятий. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Арбитражного суда Москвы.
Иск на 4,6 млрд рублей направлен против АО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» из Красноярска, известного разработкой спутников «Глонасс», «Скиф-Д» и «Экспресс». Ведомство требует выплаты неустойки по контракту 2014 года.
Детали разбирательства не разглашаются, а заседание суда запланировано на 17 января 2025 года.
Помимо этого, военное ведомство подало иск к ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», производителю радиоэлектронных систем, включая станции «Тирада-2С». Сумма претензий составила 57,5 млн рублей, причиной иска указано неисполнение условий соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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