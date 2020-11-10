Минобороны направило 670 медиков в подмосковный ковид-стационар
Минобороны направило 670 военных врачей в подмосковный стационар с пациентами с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
Отмечается, что в госпитале, размещенном в выставочном центре «Патриот», на текущий момент находится тысяча пациентов, свободными остаются 400 коек.
Воробьев рассказал в эфире «Радио 1», что в ходе личного визита в стационар отметил безукоризненность его работы. По его словам, пациенты, с которыми он разговаривал, высоко оценивают качество лечения.
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