Минобороны направило 670 медиков в подмосковный ковид-стационар

Минобороны направило 670 военных врачей в подмосковный стационар с пациентами с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Отмечается, что в госпитале, размещенном в выставочном центре «Патриот», на текущий момент находится тысяча пациентов, свободными остаются 400 коек.

Воробьев рассказал в эфире «Радио 1», что в ходе личного визита в стационар отметил безукоризненность его работы. По его словам, пациенты, с которыми он разговаривал, высоко оценивают качество лечения.

