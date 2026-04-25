В Румынии беспилотник повредил пристройку дома и электрический столб

Фрагменты беспилотника обнаружили в городе Галац на востоке Румынии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства обороны республики.

Румыния подняла истребители у границы с Украиной

«Электрический столб и пристройка дома получили повреждения», - отметили в ведомстве.

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее на юго-востоке Финляндии обнаружили упавший украинский беспилотник, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Дрон обезвредили контролируемым подрывом.


ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
