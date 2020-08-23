Минобороны Белоруссии пригрозило протестующим разборками с армией из-за памятников

Министерство обороны Белоруссии с 23 августа взяло под защиту и охрану памятники, около которых традиционно собираются участники протестных акций. При этом в ведомстве пригрозили, что нарушителям придется иметь дело с армией, сообщает RT.

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные не допустят осквернения памятников.

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«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — заявил Хренин.

Также в Минобороне категорически заявили, что нарушители будут иметь дело с армией.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — добавили там.

Ранее 23 августа минская милиция призвала белорусов не поддаваться на готовящиеся в ходе протестов провокации.

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ФОТО: pixabay.com
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