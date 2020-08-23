Минобороны Белоруссии пригрозило протестующим разборками с армией из-за памятников
Министерство обороны Белоруссии с 23 августа взяло под защиту и охрану памятники, около которых традиционно собираются участники протестных акций. При этом в ведомстве пригрозили, что нарушителям придется иметь дело с армией, сообщает RT.
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные не допустят осквернения памятников.
«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — заявил Хренин.
Также в Минобороне категорически заявили, что нарушители будут иметь дело с армией.
«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — добавили там.
Ранее 23 августа минская милиция призвала белорусов не поддаваться на готовящиеся в ходе протестов провокации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
957 тыс.+4 852 / сут.
Умерли
16 383+73 / сут.
Выздоровели
771 тыс.+3 162 / сут.
- Лавров одобрил идею Лукашенко изменить Конституцию республики
- Протестная акция в Минске собрала несколько тысяч участников
- Минобороны Белоруссии пригрозило протестующим разборками с армией из-за памятников
- Минская милиция предостерегла белорусов от провокаций
- Россия и Турция заключили контракт на поставку второго комплекта С-400
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru