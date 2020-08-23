Минобороны Белоруссии пригрозило протестующим разборками с армией из-за памятников

«К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!» — заявил Хренин.

Также в Минобороне категорически заявили, что нарушители будут иметь дело с армией.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — добавили там.

Ранее 23 августа минская милиция призвала белорусов не поддаваться на готовящиеся в ходе протестов провокации.

