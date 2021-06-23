Минкультуры выступило за введение QR-кодов в столичных кино и театрах
Министерство культуры вводит дополнительные ограничения для учреждений культуры в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что допускается присутствие 50% зрителей от общей вместимости, но число посетителей не должно превышать 500 человек.
В ведомстве также рекомендовали применять систему QR-кодов с 28 июня. В таком случае для учреждений будут действовать ограничение только по заполняемости зала в 50%, а количество людей ограничиваться не будет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Минкультуры выступило за введение QR-кодов в столичных кино и театрах
- Собянин назвал число москвичей, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
- Голикова сообщила о вакцинации более 20 миллионов россиян
- Лондон отрицает, что Россия открыла предупредительный огонь по британскому эсминцу
- Экс-полицейские, изнасиловавшие коллегу, получили от 5,5 до 7 лет колонии
- Ученые назвали нового «суперраспространителя» COVID-19
- Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик США вблизи российской границы
- В сертификатах о вакцинации обозначат сроки иммунной защиты
- В Москве установлен абсолютный температурный рекорд
- Голикова назвала регионы с превышенным уровнем заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru