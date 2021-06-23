Минкультуры выступило за введение QR-кодов в столичных кино и театрах

Министерство культуры вводит дополнительные ограничения для учреждений культуры в Москве. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что допускается присутствие 50% зрителей от общей вместимости, но число посетителей не должно превышать 500 человек.

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В ведомстве также рекомендовали применять систему QR-кодов с 28 июня. В таком случае для учреждений будут действовать ограничение только по заполняемости зала в 50%, а количество людей ограничиваться не будет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому столичные заведения общественного питания с 28 июня смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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