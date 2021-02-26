Сергунина: Единый читательский билет теперь принимают во всех библиотеках Москвы

Все библиотеки московского департамента культуры теперь принимают Единый читательский билет. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, с помощью билета можно получить книги и периодические издания в разных библиотеках. Регистрация в каждом отдельном заведении не требуется.

Сергунина добавила, что общий фонд московских библиотек насчитывает около 13 миллионов изданий. Она отметила, что жители столицы уже оформили 470 тысяч единых билетов.

Единый читательский билет – это пластиковая карта со штрих-кодом и уникальным номером. Для ее получения нужно прийти в любую библиотеку с паспортом и зарегистрироваться в системе. Найти ближайшую библиотеку можно на сайте «Библиогород».





