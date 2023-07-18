Телеканал ТВ-3 оштрафовали за распространение ЛГБТ

Уточняется, что причиной стал выход в эфир одного из фильмов серии «Пиранья». По решению суда, за это телеканал был оштрафован на четыре млн рублей.

Ранее Роскомнадзор составил 32 протокола за распространения фильмов с демонстрацией ЛГБТ в отношении онлайн-кинотеатров, сообщает , сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В список попали такие платформы, как Peers.TV, Триколор Кино и ТВ онлайн, Кинопоиск, Wink, PREMIER START и другие.

