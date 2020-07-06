Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19

Отмечается, что система работает на основе номеров мобильной связи и отслеживания геопозиции.

Так, система, используя номер абонента, заболевшего COVID-19, выявляет перечень абонентов, которые находились с ним в одной геолокации или поддерживали постоянную связь на протяжении предшествующих двух недель.

После этого формируется список людей, которые могли быть заражены. Эти данные Минкомсвязь предоставляет уполномоченным ведомствам, в том числе региональным оперштабам по борьбе с коронавирусом, МВД, Минздраву.

