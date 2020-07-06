Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19
Минкомсвязь создала систему, с помощью которой ведется отслеживание людей, имевших контакт с зараженным коронавирусом человеком. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что система работает на основе номеров мобильной связи и отслеживания геопозиции.
Так, система, используя номер абонента, заболевшего COVID-19, выявляет перечень абонентов, которые находились с ним в одной геолокации или поддерживали постоянную связь на протяжении предшествующих двух недель.
После этого формируется список людей, которые могли быть заражены. Эти данные Минкомсвязь предоставляет уполномоченным ведомствам, в том числе региональным оперштабам по борьбе с коронавирусом, МВД, Минздраву.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных COVID-19
- Приговор по делу Серебренникова обжалован. Но не им самим
- Против активиста Петра Верзилова завели уголовное дело из-за канадского паспорта
- Рынок от России уплывает: Эксперт о новом ракетном двигателе США
- Пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» умерла после 11 лет в больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru