Министра экологии Московской области задержали по подозрению в краже леса
Сотрудники следственного комитета России задержали зампреда правительства Московской области – главу министерства экологии и природопользования Дмитрия Куракина. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что решение о задержании было принято после проведенных у Куракина обысков и допросов. Кроме того, правоохранительными органами задержаны двое предполагаемых сообщников министра, их имена не были названы.
Следствие полагает, что коррупционные преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Правоохранители считают, что Куракин совершил махинации с лесами и земельными участками, принадлежавшими военным.
В ближайшее время всем трем задержанным предъявят обвинения, затем следствие обратится с ходатайством об избрании мер пресечения в суд.
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