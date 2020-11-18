Министра экологии Московской области задержали по подозрению в краже леса

Следствие полагает, что коррупционные преступления были совершены, когда Куракин возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны. Правоохранители считают, что Куракин совершил махинации с лесами и земельными участками, принадлежавшими военным.

В ближайшее время всем трем задержанным предъявят обвинения, затем следствие обратится с ходатайством об избрании мер пресечения в суд.

