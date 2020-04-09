Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Глава Минздрава республики Коми Дмитрий Березин написал заявление об отставку. Об этом сообщило издание «7х7», которому министр подтвердил эту информацию.

Как уточняет «Комиинформ», с завтрашнего дня обязанности главы ведомства будет исполнять заместитель Березина, Игорь Маклаков.

Ранее в Коми сменился глава республики: место уволившегося Сепгея Гапликова занял замглавы Минхдрава России, врач-эпидемилог Владимир Уйба.

Отставки произошли на фоне непростой ситуации с коронавирусом в республике Коми, где, по последним данным, выявлено уже 150 случаев заражения Covid-19. По меньшей мере восемь больных находятся в реанимации, ещё трое скончались. На карантин закрыты Эжвинская городская больница и Княжпогостская ЦРБ.

