Дорожные камеры в Москве автоматически начнут штрафовать за непристегнутый ремень

Камеры на столичных дорогах будут в автоматическом режиме фиксировать использование водителем мобильного телефона за рулем и непристегнутый ремень. Об этом сообщает московский департамент транспорта в Telegram.

В транспортном ведомстве отметили, что теперь в Москве заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые благодаря использованию нейросетей с точностью смогут определить факт нарушения.

В департаменте рассказали, что камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и другие элементы. Она может делать до 25 высококачественных снимков в секунду.

Также подчеркивается, что сомнения в виновности водителя будут всегда трактоваться в его пользу. За непристегнутый ремень безопасности штраф составит 1000 рублей, за использование телефона – 1500 рублей.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что 60 процентов такси не соблюдают полный список мер по борьбе с коронавирусом.



