Министр юстиции поддержал идею о замене трудовых мигрантов заключенными

Чуйченко заявил, что так заключенные смогут реализовывать право на замену наказания исправительными работами. Министр добавил, что сейчас количество исправительных центров слишком мало, чтобы предоставить возможность замены наказания, пишет Газета.ру. На 180 тысяч заключенных, которые могут перейти в исправительные центры, создано только восемь тысяч мест.

Чуйченко подчеркнул, что Минюст и ФСИН активно заключают соглашения с предпринимателями об организации исправительных центров. Министр отметил, что в ближайшее время число мест для замены наказания увеличится, сообщил ТК «360». Ранее глава ФСИН Александр Калашников предложил использовать заключенных вместо трудовых мигрантов.

