Эксперт: Активное экономическое развитие тесно связано с созданием рабочих мест

Одобрены планы строительства пяти объектов по программе создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, инвесторы собираются построить завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций в поселении Марушкинском ТиНАО, логистический комплекс в поселении Десеновском ТиНАО и образовательный комплекс на 1575 мест в Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе.

Кроме того, будут возведены общественно-деловой комплекс в районе Аэропорт на Ленинградском проспекте и производственный комплекс пищевой и легкой промышленности в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. По словам Собянина, благодаря этим объектам будет создано свыше девяти тысяч рабочих мест.

Член Совета московского отделения Опоры России Юрий Савелов отметил, что активное экономическое развитие столицы тесным образом связано с расширением социальной инфраструктуры и увеличением числа рабочих мест. По его словам, создание логистических центров и промышленных комплексов в рамках программы создания МПТ в черте Москвы обеспечивает тысячам ее жителей возможность трудоустройства в пределах административного округа.

«Если не в шаговой доступности, то, по крайней мере, в часе-получасе езды, что также является вариантом нормы для мегаполиса. Это, в свою очередь, позволит разгрузить как дорожный трафик, так и общественный транспорт. Что же касается социальных объектов, таких как школы, общественные пространства, досуговые центры, то они являются необходимым компонентом комплексного развития территорий, поскольку с масштабированием жилищного строительства нагрузка на объекты социальной сферы кратно возрастает», – сказал Савелов.

Он подчеркнул, что строительство охватывает весь город: застраиваются промзоны юга и запада, возводятся объекты на востоке и на севере города. Савелов отметил работу администрации города, которая обеспечивает такой баланс.

