Министр труда заявил, что большинство россиян с пособиями необразованно

Около 60% россиян, которые получают пособия, не имеют высшего и среднего профессионального образования, заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

Россиян предупредили о возможной потере выплат на детей

Министр рассказал, что это усложняет их трудоустройство. Котяков также добавил, что Минтруд расширил перечень профессий, которым могут обучить россияне. Среди них есть образовательные программы высших учебных заведений, сообщает URA.RU.

Ранее стало известно, что малоимущие семьи могут потерять детские выплаты. По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ивана Денисова, российские власти изменили требования к выплатам для того, чтобы финансово поддерживать только действительно нуждающихся людей.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОбразованиеРоссияМинтруд
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