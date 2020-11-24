Министр просвещения РФ предложил создать национальный пантеон героев России

Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский призывал расширять пантеон национальных героев, вводя туда новые и забытые имена. Он полагает, что современное поколение уже не ориентируется на Николая Островского и Павлика Морозова, а потому нужно вспомнить Михаила Егорова и Мелитона Кантарию, которые водрузили знамя над Рейхстагом, героев ополчения князя Михаила Скопина-Шуйского и воеводу Михаила Шеина, а не только Минина и Пожарского.

В мае в Московской области в парке «Патриот» завершено строительство главного храма Вооружённых сил России.

Главный храм ВС РФ изначально планировалось украсить мозаикой с изображением глав РФ и СССР, в том числе портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина. В РПЦ выступили против образа Сталина. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент считает, что его деятельность пока рано оценивать «таким образом». После этого мозаика с портретом исчезла.

