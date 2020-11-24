Министр просвещения РФ предложил создать национальный пантеон героев России
Министр просвещения РФ Серей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России, передает РИА Новости.
По мысли министра, он должен единой нитью связать подвиги россиян всех поколений.
«Национальный пантеон героев Российской Федерации должен единой исторической нитью связать подвиги россиян всех поколений, чтобы каждый человек мог увидеть историю нашей страны в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие России», - заявил Кравцов.
Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский призывал расширять пантеон национальных героев, вводя туда новые и забытые имена. Он полагает, что современное поколение уже не ориентируется на Николая Островского и Павлика Морозова, а потому нужно вспомнить Михаила Егорова и Мелитона Кантарию, которые водрузили знамя над Рейхстагом, героев ополчения князя Михаила Скопина-Шуйского и воеводу Михаила Шеина, а не только Минина и Пожарского.
В мае в Московской области в парке «Патриот» завершено строительство главного храма Вооружённых сил России.
Главный храм ВС РФ изначально планировалось украсить мозаикой с изображением глав РФ и СССР, в том числе портретами Владимира Путина и Иосифа Сталина. В РПЦ выступили против образа Сталина. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент считает, что его деятельность пока рано оценивать «таким образом». После этого мозаика с портретом исчезла.
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