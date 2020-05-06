Министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19

У главы министерства культуры Ольги Любимовой диагностирован COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева.

Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».

Также она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах, подчеркивают «Известия».

На время болезни Любимовой руководить Минкультом будет её первый заместитель Сергей Обрывалин. Кроме того, все сотрудники ведомства сдали тесты на коронавирус, сообщает телеканал 360.