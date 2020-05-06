Министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19
У главы министерства культуры Ольги Любимовой диагностирован COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева.
Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».
Также она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах, подчеркивают «Известия».
На время болезни Любимовой руководить Минкультом будет её первый заместитель Сергей Обрывалин. Кроме того, все сотрудники ведомства сдали тесты на коронавирус, сообщает телеканал 360.
На минувшей неделе НСН писала, что COVID-19 заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом глава кабмина заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным, которое прошло в формате видеоконференции.
Между тем, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попасть к главе государства без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам». Представитель Кремля добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, Песков подчеркнул, что глава государства минимизировал число очных контактов.
Отвечая на вопрос о том, сдаёт ли сам Владимир Путин тесты на коронавирус, его пресс-секретарь отметил: «Разумеется». При этом, представитель Кремля заявил, что сам он также сдает тесты COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru