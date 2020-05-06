Министр культуры Ольга Любимова заразилась COVID-19

У главы министерства культуры Ольги Любимовой диагностирован COVID-19. Как пишет РИА Новости, об этом заявила её пресс-секретарь Анна Усачева.

Она подчеркнула, что заболевание у министра протекает в легкой форме, поэтому о госпитализации Ольги Любимовой «речи не идет».

Также она добавила, что министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, а также участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах, подчеркивают «Известия».

На время болезни Любимовой руководить Минкультом будет её первый заместитель Сергей Обрывалин. Кроме того, все сотрудники ведомства сдали тесты на коронавирус, сообщает телеканал 360.

Экс-премьер Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

На минувшей неделе НСН писала, что COVID-19 заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом глава кабмина заявил в ходе совещания с Владимиром Путиным, которое прошло в формате видеоконференции.

Между тем, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попасть к главе государства без теста на коронавирусную инфекцию нельзя. Об этом он рассказал в интервью «Аргументам и фактам». Представитель Кремля добавил, что «те, кто попадает, — люди в той или иной степени проверенные». При этом, Песков подчеркнул, что глава государства минимизировал число очных контактов.

Отвечая на вопрос о том, сдаёт ли сам Владимир Путин тесты на коронавирус, его пресс-секретарь отметил: «Разумеется». При этом, представитель Кремля заявил, что сам он также сдает тесты COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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