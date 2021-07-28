Министерство финансов предложило продавать конфискованное роскошное жильё
Минфин предложил продавать конфискованное роскошное жильё. В министерстве разработали законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса».
Как сообщает газета «Известия», в документе речь идёт о реализации помещений, которые относятся к категории роскошных, конфискованных и обращённых в собственность государства по решению суда, а также признанных выморочным имуществом.
Что именно подразумевается под термином «роскошное жилье», в пояснительной записке не говорится. В ведомстве изданию заявили, что предполагаемый срок внесения законопроекта в Госдуму — IV квартал этого года.
Ранее суд изъял имущество экс-сенатора Рауфа Арашукова и его семьи на 1,5 млрд рублей.
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