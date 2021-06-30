Путин заявил о выплате 10 тысяч рублей на 6-летних детей, даже не пошедших в школу

Все российские семьи должны получить по 10 тысяч рублей помощи для подготовки к школе детей с 6 лет, даже, если они не пойдут учиться в текущем году. Об этом заявил президент РФ в ходе Прямой линии с Владимиром Путиным.

«Нужно платить всем, в том числе, семьям, где 6-летние дети, даже, если они в этом году в школу не пойдут. Обращаю внимание родителей, что это разовая выплата, поэтому деньги, которые будут получены в этом году, даже, если ребенок не идёт в школу, надо использовать для подготовки его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести», - отметил президент.

О выплате семьям с детьми по 10 тысяч рублей для подготовки к школе Владимир Путин заявил 21 апреля в ходе Послания Федеральному Собранию. Все деньги россиянам должны перевести до 17 августа. Получателями выплаты станут дети в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее предполагалось, что выплата будет касаться детей, которым исполнилось 6 лет в марте 2021 года, однако эту позицию скорректировали – деньги получат и семьи, где детям исполнится 6 лет не позднее 1 сентября текущего года. Теперь же президент предлагает помочь и тем, чьи дети с этого возраста ещё не пойдут в школу.

