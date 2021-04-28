Мини-детсады могут стать панацеей для растущих городов Подмосковья

Мини-сады позволят снизить нагрузку на дошкольные детские учреждения в Московской области. До конца текущего года в регионе должно появиться 27таких дошкольных учреждений, которые смогут принять до 3 тысяч детей. В пилотном проекте принимают участие 10 городских округов Подмосковья.

Главное отличие между обычным детским садом и мини-садом заключается в том, что последние создают на первых этажах жилых или нежилых зданий. Об актуальности такого формата в эфире «Радио 1» рассказала руководитель Центра социализации и персонализации образования детей Федерального института развития образования РАНХиГС Наталья Тарасова.

Она уточнила, что в эксперименте по созданию мини-садов участвуют территории, расположенные ближе всего к столице. Там идёт активное строительство, привлекающее новых жителей, которые нуждаются в дошкольных образовательных организациях для своих детей.