Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка

Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — отмечается в сообщении.

Законопроект направлен на комплексное госрегулирование табачной отрасли, снижение объемов нелегального производства и оборота для обеспечения безопасности продукции и защиты экономических интересов страны.

Документ предлагает обязать производителей регистрировать оборудование для производства табачной и никотинсодержащей продукции, пишет RT. При этом лицензирование розничной продажи проектом не предусмотрено.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТабакЗаконопроектМинфин РФ
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