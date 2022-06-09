Минфин внес в правительство законопроект о регулировании табачного рынка
Министерство финансов внесло в правительство законопроект о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья для их производства. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
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«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля. В качестве модели регулирования будет использована уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка», — отмечается в сообщении.
Законопроект направлен на комплексное госрегулирование табачной отрасли, снижение объемов нелегального производства и оборота для обеспечения безопасности продукции и защиты экономических интересов страны.
Документ предлагает обязать производителей регистрировать оборудование для производства табачной и никотинсодержащей продукции, пишет RT. При этом лицензирование розничной продажи проектом не предусмотрено.
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