Прототип цифрового рубля создадут к концу 2021 года

Как отметила первый зампред регулятора, ЦБ выпустил консультативный доклад и концепцию цифровой валюты, пишут Известия.

«Прототип мы делаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Банк России анонсировал концепцию цифрового рубля в октябре прошлого года, напоминает Газета.ру. Планируется, что новая цифровая валюта будет представлять из себя хранящийся в специальном электронном кошельке уникальный цифровой код и станет полноценным платежным средством.

