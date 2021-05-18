Прототип цифрового рубля создадут к концу 2021 года

Прототип цифрового рубля будет создан к концу текущего года, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова в ходе открытого заседания рабочей группы комитета Государственной думы по финансовому рынку.

В Центробанке оценили возможность отключения России от SWIFT

Как отметила первый зампред регулятора, ЦБ выпустил консультативный доклад и концепцию цифровой валюты, пишут Известия.

«Прототип мы делаем в конце года, и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Банк России анонсировал концепцию цифрового рубля в октябре прошлого года, напоминает Газета.ру. Планируется, что новая цифровая валюта будет представлять из себя хранящийся в специальном электронном кошельке уникальный цифровой код и станет полноценным платежным средством.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
ТЕГИ:РубльЦентробанк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры