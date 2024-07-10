Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до октября
Министерство финансов США продлило действие обновленной генеральной лицензии до 9 октября 2024 года, который позволяет гражданам уплачивать налоги, сборы и импортные пошлины в России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Предыдущая редакция этой лицензии была выпущена 12 апреля и разрешала проведение операций до 11 июля.
Документ разрешает американским гражданам и компаниям осуществлять платежи в России, включая уплату налогов, сборов, импортных пошлин, а также приобретение разрешений, лицензий, регистраций или сертификатов, необходимых для их повседневной деятельности, отмечает «Газета.Ru».
Эти операции должны проводиться в обычном режиме и быть обязательными для нормального функционирования американских граждан и компаний в России, передает «Радиоточка НСН».
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