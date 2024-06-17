США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Минфин США сообщил о том, что уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщает РИА Новости.

В американском ведомстве отметили, что приостановка вступит в силу 16 августа текущего года и продолжится до тех пор, пока в Москве и Вашингтоне не примут иного решения.