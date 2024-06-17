США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

Минфин США сообщил о том, что уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщает РИА Новости.

В американском ведомстве отметили, что приостановка вступит в силу 16 августа текущего года и продолжится до тех пор, пока в Москве и Вашингтоне не примут иного решения.

Конвенция о двойном налогообложении между РФ и Данией прекратила свое действие

В 2023 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договоров об избежании двойного налогообложения с рядом государств, включая США и несколько стран Европы.

Всего было приостановлено соглашений с 38 странами из 84, с которыми Россия заключала налоговые соглашения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогиРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры