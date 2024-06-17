США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
Минфин США сообщил о том, что уведомил Россию о приостановке соглашения об избежании двойного налогообложения от 1992 года, сообщает РИА Новости.
В американском ведомстве отметили, что приостановка вступит в силу 16 августа текущего года и продолжится до тех пор, пока в Москве и Вашингтоне не примут иного решения.
В 2023 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договоров об избежании двойного налогообложения с рядом государств, включая США и несколько стран Европы.
Всего было приостановлено соглашений с 38 странами из 84, с которыми Россия заключала налоговые соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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