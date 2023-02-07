«Готовы к рывку!»: Глава Чувашии ответил недовольным российским пивоварам

Глава Чувашии Олег Николаев заявил в интервью НСН, что самый "хмельной" регион России делает все, чтобы удовлетворить возросший в стране спрос на хмель и призвал недовольных пивоваров вкладываться в общее "пенное" дело.

Ранее российские пивовары пожаловались на дефицит хмеля в стране, пишет "Прайм". Глава ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов заявил, что через несколько месяцев собирается передать в Минсельхоз программу по выращиванию хмеля. Глава Чувашии считает, что для развития "хмельной" отрасли понадобится 7-8 млрд рублей.

"Мы с министерством сельского хозяйства работаем на эту тему постоянно, но я думаю, что те же самые пивовары могли бы сами поучаствовать в инвестиционных программах. Самих финансовых средств для реализации всех мероприятий требуется не так уж много - порядка 7-8 млрд рублей. Если будут вкладываться сами пивовары, это, с одной стороны, ускорило бы процесс, с другой стороны, позволило бы выработать правильную линию развития сортов хмеля для производства пива выше качества", - рассказал Николаев.

По его словам, в регионе разработан четкий план по реализации мероприятий, нацеленных на наращивание производства.

"Чувашия, как регион, традиционно производящий большую долю хмеля и в СССР, и в России, делает все, чтобы максимально удовлетворить возросшие потребности и у пивоваров, и у других сегментов экономики в данном продукте.. Сейчас объем производства хмеля в республике вырос на 20% по сравнению с показателями прошлого года, отметил Николаев. Однако от посадки хмеля до выхода на конечный продукт необходимо три года", - отметил Николаев.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщал, что пиво - первый по популярности напиток в России - ежегодно продается 8 миллиардов литров, пишет НСН.

