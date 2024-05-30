Пенсии военным пенсионерам поднимут на 5,1% с 1 октября

Министр отметил, что изначально планировалось повышение на 4,5%, но в связи с уточненным прогнозом инфляции было принято решение поднять пенсии на 5,1%.

Граждане получат более высокую пенсию с 1 октября 2024 года, подчеркнул Силуанов.

Ранее 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет семьям погибших участников спецоперации на Украине получать сразу две пенсии, если у них есть дети до 23 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





