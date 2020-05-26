Минфин объявил о начале выплат на детей с 1 июня

Выплаты для поддержки семей с детьми в условиях пандемии коронавируса стартуют 1 июня и затронут не менее 19 миллионов несовершеннолетних, сообщает министерство финансов Российской Федерации. Там уточнили, что в Пенсионный фонд на эти цели перечислено более 222 миллиардов рублей.

Речь идёт о пособиях на детей до 3 лет и единовременных выплатах на детей от 3 до 16 лет, передает ТАСС. Ранее в ПФР сообщили, что на единовременную выплату по 10 тысяч рублей с 11 мая поступило около 10 миллионов заявлений от семей с детьми от 3 до 16 лет. Оформление производится через портал Госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда.

Если в семье двое и больше детей от трех до 16 лет, то заполняется одно общее заявление для получения на каждого из них единовременной выплаты. Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут рассчитывать на такую выплату. Несмотря на то, что выплаты начнутся 1 июня, подать заявление во всех случаях можно до 1 октября.

