Минфин не поддержал идею увеличить суточные в командировках

Ведомство считает, что текущий размер суточных экономически обоснован. Как заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, установленный размер суточных в расчете на календарный месяц соответствует установленному размеру МРОТ, что также свидетельствует о его экономической обоснованности.

Гибатдинов заявил, что считает «надуманной» причину отказа повысить лимит не облагаемых НДФЛ суточных для россиян. По его словам, «сейчас 700 рублей это не те же деньги, которые были несколько лет назад».

Размер суточных в командировках для депутатов с учетом налога составляет 100 рублей, это небольшая сумма, но сейчас не время поднимать этот вопрос, заявил НСН депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

