Минфин не поддержал идею увеличить суточные в командировках
Министерство финансов России не поддержало инициативу сенатора Айрата Гибатдинова, который предложил увеличить с 700 до 1,5 тысяч рублей не облагаемых НДФЛ суточных в командировках внутри страны, сообщает РИА Новости.
Ведомство считает, что текущий размер суточных экономически обоснован. Как заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, установленный размер суточных в расчете на календарный месяц соответствует установленному размеру МРОТ, что также свидетельствует о его экономической обоснованности.
Гибатдинов заявил, что считает «надуманной» причину отказа повысить лимит не облагаемых НДФЛ суточных для россиян. По его словам, «сейчас 700 рублей это не те же деньги, которые были несколько лет назад».
Размер суточных в командировках для депутатов с учетом налога составляет 100 рублей, это небольшая сумма, но сейчас не время поднимать этот вопрос, заявил НСН депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин не поддержал идею увеличить суточные в командировках
- СМИ: ЦРУ допрашивало подозреваемых с помощью наркотиков и гипноза
- Названа дата индексации пенсий военным пенсионерам
- Попова раскритиковала доклад США о происхождении COVID-19
- Спецпосланник Трампа заявил, что политик хочет мира между Россией и Украиной
- СМИ: В США госпитализирован экс-президент Клинтон
- СМИ: К границе РФ приблизился американский беспилотник, наводящий ATACMS
- СМИ: Украина работает над способной долететь до Москвы ракетой
- Совет улемов ДУМ отозвал разрешающую религиозное многоженство фетву
- ФРГ остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru