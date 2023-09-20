Минфин: Греф останется на посту главы Сбербанка

По его словам, Минфин и Росимущество уже готовят документы на продление полномочий Грефа в правительство РФ.

Полномочия главы Сбербанка истекают в ноябре 2023 года. По предварительным данным, новая стратегия кредитного учреждения будет сосредоточена на искусственном интеллекте.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действия властей по укреплению рубля недостаточны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

