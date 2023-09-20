Минфин: Греф останется на посту главы Сбербанка
Германа Грефа переизберут на пост главы Сбербанка на пятый срок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, Минфин и Росимущество уже готовят документы на продление полномочий Грефа в правительство РФ.
Полномочия главы Сбербанка истекают в ноябре 2023 года. По предварительным данным, новая стратегия кредитного учреждения будет сосредоточена на искусственном интеллекте.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действия властей по укреплению рубля недостаточны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru