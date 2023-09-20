Минфин: Греф останется на посту главы Сбербанка

Германа Грефа переизберут на пост главы Сбербанка на пятый срок, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщает «Интерфакс».

Путин подшутил над главой Сбербанка Грефом

По его словам, Минфин и Росимущество уже готовят документы на продление полномочий Грефа в правительство РФ.

Полномочия главы Сбербанка истекают в ноябре 2023 года. По предварительным данным, новая стратегия кредитного учреждения будет сосредоточена на искусственном интеллекте.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что действия властей по укреплению рубля недостаточны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Правительство РоссииМинфин РФГерман ГрефСбербанк

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