Путин подшутил над главой Сбербанка Грефом
19 июля 202317:34
Президент России Владимир Путин спросил у Германа Грефа, способен ли его на посту главы Сбербанка заменить искусственный интеллект.
«Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», - сказал, улыбаясь, Греф.
В ответ на это Путин пошутил, что «с такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить».
Ранее днем российский лидер важность развития искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru