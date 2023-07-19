Путин подшутил над главой Сбербанка Грефом

Президент России Владимир Путин спросил у Германа Грефа, способен ли его на посту главы Сбербанка заменить искусственный интеллект.

Маск объявил о создании компании по работе с искусственным интеллектом
«Надеюсь, не при моей жизни, но все к этому идет», - сказал, улыбаясь, Греф.

В ответ на это Путин пошутил, что «с такими людьми прогресс невозможен, все будет тормозить».

Ранее днем российский лидер важность развития искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СбербанкГерман ГрефВладимир Путин

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