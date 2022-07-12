Минэнерго подготовит проект газификацию Запорожской области

Вопрос газификации Запорожской области оперативно проработают в Минэнерго, поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья. Всю необходимую поддержку Запорожской области в этом вопросе будем оказывать», - написал Хуснуллин.

Данное решение связано с тем, что киевская сторона приняла решение блокировать поставки газа в Запорожскую область, которая частично перешла под контроль России в ходе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, армия Украины предприняла попытку наступления в Запорожской области и получила жесткий отпор.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГаз
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