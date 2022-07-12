Украина предприняла неудачную попытку наступления в Запорожской области
Армия Украины предприняла попытку наступления в Запорожской области, получив при этом жесткий отпор, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, в последнее время украинская армия активизировалась в запорожском направлении. «Их задача была максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать», — сказал Рогов.
Он отметил, что город Запорожье пока остается под контролем Киева, но в его освобождении нет никаких сомнений.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал отбить юг страны — точнее, тех ее частей, контроль над которыми Киев утратил в ходе российской спецоперации. По словам главы ведомства, для этого правительство Украины собирается мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек. При этом отмечается, что представители ВСУ хотят «отвоевывать» только стратегически важные территории.
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