Минэнерго: Более 140 тысяч абонентов в регионах остаются без энергоснабжения

«По данным на 06:00 без энергоснабжения остаются потребители: в Ростовской области - 10,5 тыс. человек, ЛНР - 76,8 тыс. человек, ДНР - 49,9 тыс. человек», — указали в ведомстве.

Кроме того, без света остались 4,9 тысячи жителей Псковской области.

В Минэнерго указали, что специалисты завершили первоочередные работы по восстановлению нарушенного из-за непогоды электроснабжения в Дагестане.

Ранее ведомство сообщало о более чем 400 тысячах потребителей в пяти регионах, оставшихся без электричества из-за сложных погодных условий, напоминает RT.

