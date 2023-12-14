Минэнерго: Более 140 тысяч абонентов в регионах остаются без энергоснабжения
Аварийно-восстановительные работы в некоторых регионах России продолжаются, без энергоснабжения на фоне непогоды остаются более 140 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго.
«По данным на 06:00 без энергоснабжения остаются потребители: в Ростовской области - 10,5 тыс. человек, ЛНР - 76,8 тыс. человек, ДНР - 49,9 тыс. человек», — указали в ведомстве.
Кроме того, без света остались 4,9 тысячи жителей Псковской области.
В Минэнерго указали, что специалисты завершили первоочередные работы по восстановлению нарушенного из-за непогоды электроснабжения в Дагестане.
Ранее ведомство сообщало о более чем 400 тысячах потребителей в пяти регионах, оставшихся без электричества из-за сложных погодных условий, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru