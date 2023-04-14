Минэкономразвития: зарплаты в России рекордно вырастут в этом году

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП в 2023 году на 1,2% и увеличение зарплат россиян на 10,9%, сообщил глава ведомства Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

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В ведомстве ожидают, что рост зарплат в реальном выражении составит 5,4%. Таким образом, согласно данным Росстата, увеличение зарплат станет максимальным с 2018 года.

Отмечается, что способствовать росту реального ВВП России в текущем году будет частичное восстановление спроса потребителей благодаря влиянию растущих зарплат.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева назвала «Радиоточке НСН» три причины, по которым уехавшие за границу россияне возвращаются домой.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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