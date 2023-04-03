Опрос: Россияне готовы на снижение зарплаты ради удаленки

Четверо из десяти россиян готовы на снижение зарплаты ради удаленной работы, говорится в исследовании портала по поиску работы SuperJob.

«Чтобы трудиться из дома, каждый пятый россиянин согласен лишиться 5 процентов заработка, каждый восьмой – десяти процентов», - отмечается в исследовании.

Еще 37 процентов не готовы отказаться от части заработка, но готовы работать удаленно. Примечательно, что россияне, которые зарабатывают больше 80 тысяч рублей, реже отказываются от финансовых жертв ради удаленки, чем те, чей доход меньше 30 тысяч рублей.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН поддержал призыв сократить количество рабочих часов в неделю. Однако он выразил мнение, что инициатива сокращения рабочей пятидневки до четырехдневной недели принята не будет, сообщает «Радиоточка НСН».

