Минэкономразвития РФ: Электронную визу в РФ можно будет оформить менее чем за неделю

Электронную визу в Россию можно будет оформить менее чем за неделю, сообщила пресс-служба российского Минэкономразвития.

Путин поручил запустить электронные визы для въезда в Россию

В ведомстве уточнили, что электронную визу смогут оформить граждане европейских стран, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Срок оформления электронной визы составит до шести календарных дней с момента подачи заявления, отметили в Минэкономразвития России.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства предложила запустить электронные визы для иностранцев с 1 августа этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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