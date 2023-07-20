Минэкономразвития РФ: Электронную визу в РФ можно будет оформить менее чем за неделю

В ведомстве уточнили, что электронную визу смогут оформить граждане европейских стран, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура.

Срок оформления электронной визы составит до шести календарных дней с момента подачи заявления, отметили в Минэкономразвития России.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании главы государства Владимира Путина с членами правительства предложила запустить электронные визы для иностранцев с 1 августа этого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

